Gymnastik, Tanz und Gedächtnistraining mit dem DRK Bodenseekreis

Wer positiven Einfluss auf die eigene Gesundheit und Zufriedenheit nehmen möchte, hat dazu im Rahmen der Gesundheitsprogramme des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis Gelegenheit. Das DRK bietet laut Pressemitteilung in mehreren Gemeinden im Bodenseekreis Gruppen mit einem abwechslungsreichen Übungsangebot im Bereich Gymnastik, Tanz und Gedächtnistraining. Die Übungen werden dem Alter und Fitnessgrad der Teilnehmer angepasst, mit sinnvoll eingebauten Handgeräten, ganzheitlich ergänzt durch Koordinations- und Entspannungseinheiten. Auch das gesellige Miteinander werde in der Gruppe gepflegt, heißt es in der Mitteilung.

Für seine Angebote sucht der DRK-Kreisverband auch Übungsleiter, die ihre Erfahrungen in der Gruppe weitergeben möchten. Das Angebot findet ganzjährig außerhalb der Schulferien statt. Interessierte können sich über die Gesundheitsprogramme auf der Homepage www.drk-kv-bodenseekreis.de informieren. Sigrid Danckert, Leiterin der DRK-Gesundheitsprogramme, berät außerdem per E-Mail auf Zuschriften an sigrid.danckert@drk-kv-bodenseekreis.de oder unter Telefon 07541/504201 zu folgenden Zeiten: montags 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, mittwochs 14 bis 16 Uhr und freitags 10.30 bis 12 Uhr. In allen Gruppen gilt die 3G-Regel und ein Hygienekonzept.