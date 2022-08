Gwinn-Fans, Feuerwehr-Kritiker und der Versuch, ein Loch mit nix zu stopfen

Es ist schon ein bisschen gruselig: Gefühlt überall fehlt Personal. Menschen, die anpacken, helfen, sich kümmern. Und zwar nicht nur, weil manche Jobs kaum noch jemand machen will – sondern auch wegen der hohen Zahl der Corona-Infektionen. Wer in Quarantäne ist, kann nicht arbeiten – auch wenn er oder sie sich eigentlich gesund fühlt. Während das in manchen Berufsfeldern noch verschmerzbar ist, kann es im Gesundheitsbereich schnell kritisch werden. Müssen wir bald Angst davor haben, im Notfall den Krankenwagen zu rufen, weil die Notaufnahme überlastet sein könnte?

Im Klinikum Friedrichshafen sagt man dazu klar „Nein“. Trotzdem arbeiten die Krankenhäuser nicht zuletzt wegen der vielen Ausfälle am Anschlag. Für den Herbst, wenn die Infektionszahlen noch zunehmen dürften, braucht es da Lösungen. Sonst wird das ganz ungemütlich.

Gemütlich wird es dagegen (hoffentlich) jetzt dann doch für die ZF-Rentner bei ihrer Weihnachtsfeier. Noch ist zwar nicht klar, ob die Sause tatsächlich wie früher gewohnt im GZH und mit dem Werksorchester stattfindet. Dass der Konzern aber die Absage abgesagt hat, das steht fest. Und das wird nicht nur Alt-ZFler freuen.

Ob die Entscheidung tatsächlich vor allem mit den gar nicht so schlechten Halbjahreszahlen oder doch mit dem Aufstand des Betriebsrates zu tun hatte, das ist eine spannende Frage. Bei aller Folklore und allem Bekenntnis zur Tradition bleibt natürlich auch bei ZF wahr, dass der Euro dann am lockersten ausgegeben werden kann, wenn er zuvor verdient worden ist. Dass der Wind, der auch ZF im Moment ins Gesicht bläst, kein laues Lüftchen ist, wird am Bodensee gern vergessen.

Lustig ist, was die Bahn da derzeit treibt. Die vielen Verspätungen und Zugausfälle auf der Südbahn bekämpft sie mit – weniger Verbindungen. Dass das angesichts fehlender Mitarbeiter und maroden Materials durchaus Sinn macht, erschließt sich einem frühestens beim zweiten Nachdenken.

Vor allem aber ist das ein ziemlicher Offenbarungseid. Und zeigt, wie groß der Nachholbedarf bei der Schiene ist – längst nicht nur am Bodensee.

Ein wenig ratlos waren wir ob der von mehreren Seiten zu hörenden Kritik am Feuerwehreinsatz wegen der brennenden Bude beim Seehasenfest. Wir haben aber unseren Job gemacht und nachgefragt. Die Antworten von Stadt und Wehr halten wir für plausibel. Dass sich die Verantwortlichen auch dieser Kritik stellen, zeigt den professionellen Umgang mit dem Thema.

Die Spießgesellen jedenfalls fühlten sich auf diesem und allen anderen Festen in guten Händen.

Nett, nahbar, natürlich: Spätestens seit der Ehrung im Ailinger Rathaus sind die Spießgesellen echte Giulia-Gwinn-Fans. Die Kickerin ist eine 1-A-Botschafterin für ihren Sport und zeigt, dass einem auch großer Erfolg weder Bodenhaftung noch Freundlichkeit rauben muss.

Zumindest in der Frauenbundesliga drücken wir ab sofort mit sehr sehr großer Mehrheit dem FC Bayern München die Daumen.