Gutscheinkarten können abgeholt werden

Ab sofort können im Bürgeramt im Rathaus am Adenauerplatz, in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch und Kluftern sowie im Bürgeramt Fischbach (Zeppelinstraße 306) die Gutscheinkarten 2023 abgeholt werden. Gutscheinkarten erhalten Personen, die einen Landesfamilienpass besitzen. Dieser muss bei der Abholung der Gutscheinkarten vorgelegt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit den Gutscheinkarten 2023 und dem Landesfamilienpass können staatliche Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg unentgeltlich oder zu einem ermäßigten Eintritt besucht werden. Weitere vergünstigte Eintritte sind auf den jeweiligen Gutscheinkarten vermerkt. Antragsberechtigte, die noch keinen Landesfamilienpass besitzen, können diese beim Bürgeramt im Rathaus, den Ortsverwaltungen und im Bürgeramt Fischbach beantragen.

Antragsberechtigt sind Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, die mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben. Familien mit einem Elternteil (Alleinerziehende), die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. Familien mit einem kindergeldberechtigenden Kind mit mindestens 50 Prozent Erwerbsminderung. Familien, die Hartz IV- oder kindergeldzuschlagsberechtigt sind, die mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben (unter Vorlage des aktuellen Bescheides). Familien mit mindestens einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und seit 1. Januar 2023 wohngeldberechtigt sind (unter Vorlage des aktuellen Bescheides). Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.