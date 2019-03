Chronische Wunden, wie ein offenes Bein oder ein wundgelegener Rücken, beeinträchtigen den Alltag der Betroffenen. Um die Wundversorgung zu verbessern, veranstaltet der Verein Wundnetz Bodensee-Oberschwaben am Samstag, 23. März, von 8 bis 16.15 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen sein 8. Wundsymposium. Es wendet sich an alle Menschen, die von Berufswegen mit der Versorgung von chronischen Wunden zu tun haben. Die Veranstaltung bietet Vorträge, Workshops, eine Herstellermesse und die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.

„Wir wenden uns an alle, die von Berufswegen mit der Versorgung von chronischen Wunden zu tun haben“, sagt Hildegard Kerler, Vorstandsmitglied im Wundnetz Bodensee-Oberschwaben. Dazu zählen Hausärzte, Arzthelferinnen, ambulante Pflegedienste und Podologen (Fußpfleger). Warum ausgerechnet Fußpfleger? „Die meisten chronischen Wunden treten am Fuß auf“, erklärt Wundexpertin Kerler. Eine häufige Ursache für offene chronische Wunden ist das diabetische Fußsyndrom DFS, eine Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus“, erklärt Dr. Martin Pfeifer, Diabetologe im Klinikum Tettnang und Wundnetz-Vorstand. Weil die Nerven im Fuß geschädigt sind, kann es zu Druckgeschwüren – und in der Folge zu offenen Wunden – kommen, die der Patient nicht spürt.

Mit Veranstaltungen wie dem Wundsymposium will das Wundnetz Bodensee-Oberschwaben dafür sensibilisieren, Anzeichen früh zu erkennen, und so den Schaden möglichst gering zu halten. „Wir verstehen unser Wundsymposium auch als eine Plattform zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wundmanagement“, sagt Dr. Martin Pfeifer.

Mit Vorträgen und Workshops

Das Wundsymposium am 23. März teilt sich in die Bereiche Vorträge, Workshops und Herstellermesse auf. Die Veranstalter haben auch in diesem Jahr wieder interessante Referenten gewinnen können, die ihr Wissen aus ihrer täglichen Arbeit an die Teilnehmer weitergeben möchten. Unter ihnen unter anderem Dr. Martin Pfeifer (Klinikum Tettnang), der über die Rolle des Diabetes-Teams spricht, Dr. Jochen Lavorante (St. Elisabehten-Klinikum Ravensburg) der konservative und operative Therapien von Verbrennungen und Verbrennungsfolgen vorstellt und Wundexpertin Hildegard Kerler, die über neue Erkenntnisse bei Dekubitus (Druckgeschwüre durch Wundliegen) spricht.

Bei den Workshops, die allesamt von erfahrenden Fachkräften geleitet werden, geht’s um die Themen „Wunddokumentation“, hygienischer Verbandswechsel und Kompressionsverbände in Theorie und Praxis.

Begleitet wird das 8. Wundsymposium wieder von einer Ausstellung namhafter Hersteller von Wundauflagen.