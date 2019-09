Gutes Gewissen im Pfandbecher: Kunden in Friedrichshafen nehmen Recup-Angebot gerne an

Bei einem Kaffee zum Mitnehmen im Einweg-Becher ist das schlechte Gewissen der Umwelt gegenüber inklusive. Die Firma Recup will das ändern und hat ein Mehrwegbechersystem eingeführt. Auch in Friedrichshafen werden die Becher verwendet, und die Kunden nehmen sie meist gut an.

Das System der Recups ist nach der Eigenbeschreibung des Unternehmens vom deutschen Pfandsystem inspiriert: Die Kunden kaufen ihren Kaffee im Recup und zahlen einen Euro Pfand für den Becher. Der Recup kann bei jedem der teilnehmenden Geschäfte wieder abgegeben werden und der Kunde bekommt das Pfand zurück.

In den Geschäften wird der Becher gespült und dann wiederverwendet. Während der Kunde das Becherpfand zurückbekommt, muss er den zugehörigen Deckel kaufen; als einen der Gründe dafür nennt Recup auf seiner Internetseite den Spülaufwand.

In Friedrichshafen gibt es die Recups in der Backstube Kloos, bei der Bäckerei Knor, in den Filialen von Webers Backstube am Bahnhofsplatz und in der Otto-Lilienthal-Straße sowie in der Mensa Fallenbrunnen.

Weber Backstube hat erwartet, dass der Gebrauch von Einwegbechern zurückgehe und das habe sich auch erfüllt, berichtet Stephanie Erhart von Webers Backstube. In den Filialen in der Otto-Lilienthal-Straße und am Bahnhofsplatz haben sie schon 1500 Becher ausgegeben und befüllten zehn bis zwölf Becher am Tag.

Wer seinen Kaffee in einem Recup-Becher kauft, bekommt zehn Cent Rabatt auf den Kaffeepreis, erläutert Erhart. Einen Rückgang der Einwegbecher gab es bei der Bäckerei Kloos laut Geschäftsführung nicht. Die Bäckerei habe schon zwischen 150 und 200 Recups ausgegeben, doch die meisten Kunden wollen weiterhin die Einwegbecher.

Das Studierendenwerk Seezeit hat die Pfandbecher im Februar 2018 in der Mensa Fallenbrunnen eingeführt. „Insgesamt und über alle Einrichtungen gesehen, hat sich der Gebrauch von Einwegbechern erheblich verringert“, heißt es aus der Hochschulgastronomie.

Wer sich gegen einen Pfand- und für einen Einwegbecher entscheidet, zahlt in der Mensa einen Aufschlag von zehn Cent, der an die Stiftung „Klima-schutz+“ weitergegeben wird, erklärt Julia Hanauer. „Unsere Kunden haben sehr positiv auf die Umstellung reagiert und es gab viel Zuspruch. Vielen war es auch ein wichtiges Anliegen, eine Alternative zum Pappbecher zu bekommen“, weiß sie.