Der dreiteilige Turnathlon des Turngau Oberschwaben ist in Bad Waldsee mit einem Wettkampf zu Kraft und Beweglichkeit über die Bühne gegangen. Am Start waren 118 Turner aus neun Vereinen, die sich an neun verschiedenen Stationen in 25 Disziplinen maßen – darunter beispielsweise Liegestütze, Klettern am Tau, Spagate sowie Übungen an den Ringen und am Barren. Die Turnerschaft Friedrichshafen gelang dabei ein guter Start.

Die Turnerschaft Friedrichshafen war mit neun Turnern in den Altersklassen E7, E8, E9 sowie D10 vor Ort und konnte das Podest in allen vier Klassen dominieren. In der Gruppe E7 (9 Teilnehmer) erreichte Peter Tobias mit 198 Punkten den ersten Platz. In der Altersklasse E8 (13 Teilnehmer) erkämpften sich Aurélien Mingstein mit 433 Punkten und Elias Lucarelli mit 305 Punkten die Plätze eins und zwei, wobei der achtjährige Aurélien damit spektakulär die höchste Punktzahl aller teilnehmenden Turner bis in die offene Altersklasse erreichte. Besonders erfolgreich präsentierten sich die Turner in der Altersklasse E9 (16 Teilnehmer) – sie nahmen das gesamte Podest für sich in Anspruch mit Levin Zemek (396 Punkte) auf Platz eins, gefolgt von Valentin Geisler (314 Punkte) und Maximilian Roizman (268 Punkte). Waldemar Merk auf Platz fünf rundete das tolle Ergebnis ab.

In der D-Jugend siegte Julius Nolle (392 Punkte) mit deutlichem Abstand zu den nächstplatzierten Turnern. Maarten Haller, der verletzungsbedingt nicht alle Übungen turnen konnte, erkämpfte sich trotz dieser Widrigkeit einen guten fünften Platz.

Der Trainer Rolando Bollano zeigte sich laut Vereinsmitteilung abschließend hoch erfreut über die Erfolge seiner Jungen. Mit Spannung blicken nun alle auf die Fortsetzung des Turnathlons am 24. Juni mit einem Kür-Wettkampf. Dann wird in allen Altersklassen an den 7 Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck geturnt werden.