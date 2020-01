Gute Zusammenarbeit im Stadtteil Kitzenwiese

Tradition hat der Neujahrsempfang im Seniorenzentrum der BruderhausDiakonie, dem Wilhelm-Maybach-Stift, im Stadtteil Kitzenwiese. Die Gäste aus dem Seniorenzentrum, dem Fachpflegeheim, der Wohnanlage „Wohnen mit Service“, Angehörige, ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Freunde des Hauses kommen in der Begegnungsstätte des Hauses zusammen, um das neue Jahr zu begrüßen.

Feierlich mit Schlagern und Volksweisen, mit bekannten Rhythmen wird die Feier umrahmt. Nach gemeinsamem Kaffee und Kuchen war Hannes Bauer, Pfarrer der Bonhoeffergemeinde und Mitglied im Gemeinderat, als Referent geladen.

Bauer eröffnet seine Rede mit einem geistlichen Impuls mit Blick auf die Jahreslosung 2020. Ein neues Jahr bringe Hoffnung, aber auch Sorge, sagte er, und: Etwas werde sich wieder verändern, im persönlichen Leben und auch im nahen Umfeld und weltweit. Der Pfarrer gab Ausblick auf das, was die Kirche im Stadtteil bewegt. Dies seien Themen wie der anstehende Neubau des Kinderhauses Habakuk im Stadtteil, die Einsetzung eines neuen KGR und die weiterhin gute Kooperation zwischen dem Kinderhaus Habakuk, der Bonhoeffergemeinde und dem Seniorenzentrum Wilhelm-Maybach-Stift. Hannes Bauer lobte in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst des Hauses. Auch zeigen Ausblicke in die Entwicklung des Stadtteils und der gesamten Stadt, dass am alten Standort des Kinderhauses Habakuk zukünftig eine neue Stadtteilmitte entstehen soll, mit eigenem Quartiersmanagement. Natürlich seien bei der Stadt auch Themen wie fehlende Kindertagesstätten- und Pflegeheimplätze von Bedeutung sagte Bauer. Am Ende seiner Rede erinnerter dann nochmals an die Jahreslosung für 2020 „Ich glaube, hilf’ meinem Unglauben“. Er wünschte allen einen Glauben, der Stärkung sei und bei kleinen und bei großen Sorgen trage. Im Anschluss wurde herzlich mit einem Gläschen Sekt auf das neue Jahr angestoßen.