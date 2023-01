Gute Vorsätze, schlechte Umsetzung

Kaum ist die Völlerei der Weihnachtsfeiertage vorbei, wird man von allen Seiten mit guten Neujahrsvorsätzen konfrontiert: veganer Januar, Süßigkeitenverzicht, 10.000 Schritte am Tag. Auch ich dachte mir, wie ich da so Ende Dezember übersät mit Chips-Krümeln auf der Couch lag: „Ab Januar isst du keine Süßigkeiten mehr, dafür viel mehr Obst und Sport steht mindestens drei Mal die Woche auf dem Programm.“ Weil das offensichtlich alles nicht genug war, wollte ich auch noch eine neue Sprache lernen. Die Wahl fiel auf Spanisch.

Jetzt liegt die erste Januarwoche hinter mir und ich kann sagen: Gute Vorsätze und ich passen nicht zusammen. Das neue Jahr war noch keine 20 Minuten alt, da hatte ich schon eine Handvoll Nachos und ein paar Gummibärchen in mich hineingestopft. „Na ja, das mit den Vorsätzen zählt erst, nachdem die Silvesterfeierlichkeiten beendet sind“, redete ich mir ein. Dass ich die nächsten Tage weiterhin Süßigkeiten, übrige Weihnachtsplätzchen und Obst nur in Form von Marmelade aß, dürfte an dieser Stelle wenig überraschen - genauso wenig, wie mein Verzicht Sport außerhalb des Fernsehbildschirms.

Aber immerhin geht der Plan mit dem Spanisch lernen bislang auf. Nach wenigen Tagen üben kann ich, wenn auch wenig wahrheitsgetreu, sagen: „Yo como una manzana. Ich esse einen Apfel.“