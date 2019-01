Das zweite Rennen um den Deutschen Schülercup ist am vergangenen Wochenende am Feldberg im Schwarzwald ausgetragen worden. Bei guter Schneelage und Sonnenschein gab es in Fahl auf der Weltcup-Strecke das zweite Aufeinandertreffen der besten Nachwuchsrennläufer des Deutschen Skiverbandes. Mit dabei: Laura Muro vom SC Schnetzenhausen.

Ihre Nominierung durch den Landestrainer war eine Bestätigung für die guten Leistungen in den vorangegangenen Rennen: Sie erreichte bei Rennen des Skiverbandes Baden-Württemberg einen zweiten und einen dritten Platz in der Klasse U16.

Am ersten Renntag des Deutschen Schülercups stand der Technikwettbewerb auf dem Programm. In vier Fahrten mussten die Läufer verschiedene Schwungradien und Torkombinationen mit Aufgabenstellungen durchfahren und wurden bewertet. Mit ihrer guten Skitechnik meisterte Laura diese Aufgaben sehr gut. In Addition aller Bewertungen war sie erneut bestes Mädchen des Jahrgangs 2004 und steht nun auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung der Jahrgänge 2003/04 des Technikwettbewerbs.

An zwei weiteren Tagen wurden Slaloms mit wechselnden Torkombinationen und engen Radien ausgeflaggt, die in zwei Durchgängen gefahren wurden. Laura Muro zeigte in beiden Rennen eine gute Leistung: Nach Rang zwölf des Jahrgangs 2004 am ersten Wettkampftag konnte sie sich am zweiten Tag nochmals steigern. Mit großem Kampfgeist fuhr sie zwei konstant gute Läufe und erreichte den neunten Platz des Jahrgangs 2004. In der Endabrechnung belegte sie den 22. Rang in der Gesamtwertung der Jahrgänge 2003 und 2004.