Gute Mannschaftsleistung reicht nicht: Sportfreunde Friedrichshafen verlieren in Staffelstein

Trotz starker Mannschaftsleistung haben die Sportfreunde Friedrichshafen ihr Auswärtsspiel in der Kegelbundesliga beim bis dato Drittplatzierten SKC Staffelstein mit 2:6 (3657:3809) verloren. Da half auch nicht die herausragende Leistung von Kapitän Darko Lotina, der mit seiner Saisonbestleistung von 656 Holz Tagesbester auf Seiten der Gäste war.

Auf der Sechsbahn-Anlage wurde die Partie mit gleich drei Duellen eröffnet. Lukas Funk (621, 168/144/166/143) konnte dank seiner starken Vollen (411 Holz) beim 2:2 gegen Matthias Dirnberger (614, 151/152/162/149) den Punkt für sich gewinnen. Nicolai Müller (571, 147/137/140/147) hatte indes an diesem Tag die schlechteren Karten. Er musste sich Florian Bischoff (606, 153/151/146/156) mit 0:4 klar geschlagen geben. Der Dritte im Bunde war Michael Reiter (625, 158/148/144/175). Trotz guter Leistung musste er Uros Stoklas (658, 147/175/166/170), der im Hinspiel am Bodensee den Einzelrekord setzte, den Mannschaftspunkt überlassen. So stand es zur Halbzeit 1:2 bei 61 Holz Rückstand aus Friedrichshafener Sicht.

Auch die zweite Halbzeit sollte mehrheitlich an die Hausherren aus Franken gehen. Kapitän Darko Lotina (656, 168/163/170/155) holte sich dabei noch den zweiten Mannschaftspunkt. Er gewann in einem spannenden Duell gegen Marcus Gerdau (644, 157/159/165/163) mit 3:1. Der nachgerückte Celestino Gutierrez (606, 140/147/160/159) konnte dem am Bodensee heimischen deutschen Rekordnationalspieler Torsten Reiser (669, 151/176/160/182), der die Tagesbestleistung markierte, nur einen halben Punkt im dritten Satz abluchsen und verlor mit 0,5:3,5. Dejan Lotina (578, 143/150/139/146) zog ebenfalls den Kürzeren. Gegen Boris Benedik (618, 147/141/151/179) verlor er mit 1:3, was den finalen Stand von 2:6 bedeutete.

Die Sportfreunde Friedrichshafen bleiben trotz der Niederlage auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Staffelsteiner rückten mit ihrem Sieg auf Platz zwei vor. Am Samstag, 14. März, 12 Uhr, erwarten die Häfler den FEB Amberg zum letzten Heimspiel der Saison.