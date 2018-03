Gute Aussichten für Skater, Skooter und Biker

Der Empfehlung des Technischen Ausschusses des Gemeinderates, die Skateanlagen in Ailingen und in der Kitzenwiese zu sanieren und neu aufzubauen, ist ein langer und intensiver Entscheidungsprozess vorausgegangen. Anträge von SPD und Grünen aus dem Jahr 2015 hatten den Stein ins Rollen gebracht. Damals hatte die Stadtverwaltung die Anlagen in Kluftern, Fischbach, Ailingen und in der Kitzenwiese überprüft. In Kluftern ist sie mittlerweile mangels Nutzung abgebaut worden, in Fischbach wird sie überplant. Über Ailingen und die Kitzenwiese ist ausführlicher, auch in Zusammenarbeit mit Jugendlichen, diskutiert worden. Der Ausschuss empfiehlt nun dem Gemeinderat, die Anlagen in der Kitzenwiese für 320 000 Euro, die in Ailingen für 20 000 Euro zu sanieren und teilweise zu erneuern. Die nötigen Mittel sind im Haushaltsplan bereitgestellt. die endgültige Entscheidung darüber trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. März. zuvor sprechen darüber noch der Kultur- und Sozialausschuss sowie der Ortschaftsrat in Ailingen. Beide tagen öffentlich am heutigen Mittwoch.