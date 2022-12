Gut besetztes U13-Hallenturnier in Markdorf

Der SC Markdorf sowie das Förderzentrum der Gehrenberg-Talente veranstalten am Samstag, 17. Dezember, ein internationales U13-Hallenturnier in den Sporthallen des Bildungszentrums Markdorf. Das Teilnehmerfeld ist mit 20 Mannschaften sehr gut besetzt. Los geht es morgens um 10.30 Uhr mit der Vorrunde, bevor ab 14.30 Uhr die Finalrunde startet.

Namhafte Vereine

Beim Turnier sind deutsche, österreichische sowie Schweizer Mannschaften vertreten. Mit dabei sind auch die größten Vereine aus der Region. In der Gruppe A begegnen sich der Nachwuchs des Fußball-Oberligisten FV Ravensburg sowie des Bayernligisten FC Memmingen. Der VfB Friedrichshafen kämpft in Gruppe B ums Weiterkommen. Das Team des Gastgebers, die Gehrenberg-Talente, treffen in Gruppe C auf den FC Kreuzlingen aus der Schweiz. Zudem nimmt auch der Verbandsligist FC Wangen mit seiner U13 teil und spielt in Gruppe D unter anderem gegen den VfV Vorarlberg und den SV Weingarten. „Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“, so der Veranstalter in seiner Mitteilung.