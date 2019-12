„Gut angelegtes Geld. Und Geld, das genau dort ankommt, wo es benötigt wird.“ In dieser Einschätzung waren sich am Dienstagabend alle Mitglieder und Förderer einig, die der Einladung zur Jahreshauptversammlung des Häfler „Waisenhausprojekt Kathmandu in Nepal“ ins Hotel City Krone gefolgt waren.

„Durch unsere Patenschaften werden die Kinder gut versorgt und haben darüber hinaus die Chance, eine ordentliche Ausbildung zu erhalten“, berichtete der 1. Vorsitzende Claus Hammerle, der erst vor einigen Wochen von seiner jüngsten Nepalreise zurückgekommen war. Begleitet wurde er dieses Mal von Hans-Georg Härter, dem ehemaligen ZF-Vorstandsvorsitzenden. Als Pate zeigte auch er sich von seinem Vorortbesuch sichtlich beeindruckt. „Die Kinder strahlen eine wunderbare Fröhlichkeit aus, sie geben sich gegenseitig Halt, dürfen Nestwärme erfahren und haben letztlich eine echte Lebensperspektive“, so seine Einschätzung. Lobenswert seien insbesondere auch der selbstlose Einsatz und die Bescheidenheit des Heimelternpaares. Dessen Engagement könne nicht hoch genug geschätzt werden, so Härter. Nicht zuletzt sei es bemerkenswert, dass auch ehemalige Heimbewohner, die sich mittlerweile in der Berufsausbildung befinden, die emotionale Bindung und den Kontakt zum Waisenhaus aufrechterhalten hätten.

Schon seit den 1980’ern bereist Claus Hammerle das Land am Himalaya und hat auf Treckingtouren viele Erfahrungen gesammelt. Durch seinen Sherpa ist er 2004 erstmals auf das christliche Waisenhaus am Rande von Kathmandu aufmerksam geworden. „Ein kleines Haus, das mit maximal elf Kindern belegt ist, in dem eine vorbildliche herzenswarme Erziehung gelebt wird. Das hat für unseren Verein hohe Priorität. Ebenso die Tatsache, dass die Schule, die von den Kindern besucht wird, nach der Montessori-Pädagogik erzieht“, betont Claus Hammerle und verweist darauf, dass im mehrheitlich hinduistischen Nepal der Bevölkerungsanteil der Christen gerade einmal knapp zwei Prozent ausmacht.

Das „Waisenhausprojekt Kathmandu in Nepal“ hat Claus Hammerle bereits vor zehn Jahren gegründet. Heute besitzt der Verein das Grundstück, auf dem das Kinderheim 2011 fertiggestellt wurde, und leistet nachhaltigen Beistand, um den Kindern zu guten Entwicklungsmöglichkeiten zu verhelfen. Nach einem verheerenden Erdbeben, dem in Nepal 2015 mehr als 8000 Menschen zum Opfer gefallen sind und Hunderttausende ihr Heim verloren haben, hat man sich von Vereinsseite aus zusätzlich der Katastrophenhilfe verschrieben und so den Wiederaufbau zerstörter Häuser und Schulen ermöglicht. Mit der Unterstützung des Rotaryclubs Friedrichshafen-Lindau und der Nepalhilfe Tirol konnte etwa eine Sekundarschule inzwischen auch feierlich wiedereröffnet werden. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren rund 150 000 Euro an Geldern fürs Waisenhaus und die Katastrophenhilfe zusammengekommen, so Hammerle.

Ob es um den Wasseranschluss an die Gemeinde, um die Anschaffung einer Waschmaschine, um Schulbänke oder hygienische Mindeststandards geht, das kleine Waisenhaus in Kathmandu ist auch weiterhin auf die Hilfe aus Friedrichshafen angewiesen. Besonders am Herzen liegen dem Verein verlässliche „Patenschaften“. So kann man für 54 Euro pro Monat für den Lebensunterhalt eines Waisenkinds – inklusive Unterkunft, Mahlzeiten, Kleidung und medizinischer Versorgung – Sorge tragen. Für die Schulausbildung fallen Kosten an, die bei etwa 40 Euro pro Kind und Monat liegen.

Unter dem Aspekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ will der Verein künftig auch ehemaligen Heimbewohnern, die inzwischen in Ausbildung sind oder studieren, ein Schlaf- und Wohnrecht im Waisenhaus anbieten. „Sie werden dann aber auch Gegenleistungen erbringen und sich um die jüngeren Mitbewohner kümmern und etwa auch bei der Hausaufgabenbetreuung mithelfen“, erklärt Claus Hammerle.