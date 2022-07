Gunar Seitz erhält Bodenseekreis-Kulturpreis

Der Beirat der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises ehrt in diesem Jahr Kunstorganisator Gunar Seitz mit dem Kulturpreis des Bodenseekreises. Die Auszeichnung würdigt seine Verdienste um das regionale Kunst- und Kulturleben, insbesondere bei der Umsetzung des Kunstwegs Friedrichshafen-Kluftern sowie vor allem der REGIO|Kunstwege zwischen Bodensee, Schwarzwald, Rhein, Donau, Neckar, Schwäbische Alb und Oberschwaben. Diese zeigen auf einer Länge von über 800 Kilometern rund 300 Kunststationen mit mehr als 500 Kunstwerken von internationalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern.

Landrat Lothar Wölfle wird die Ehrung am Sonntag, 24. Juli um 11 Uhr in der Historischen Bibliothek von Schloss Salem vornehmen, kündigt das Landratsamt in einem Schreiben an. Die Laudatio hält die Schweizer Kunsthistorikern und Kulturbeauftragte der Stadtgemeinde Diessenhofen im Thurgau, Lucia Angela Cavegn.

Der studierte Bildhauer ist gemeinsam mit seiner Partnerin Ragnhild Becker Initiator der Initiative „Kunst in Kluftern“ sowie des dortigen Kunstweges. Sein bekanntestes Kunstprojekt sind die Gipsfiguren Visitors. Zusammen mit dem Kurator Bernd Stieghorst war er im Jahr 2010 zudem Initiator der Bodensee-Kunstwege, des Oberschwaben-Kunstweges sowie des Vereins Bodensee-Kulturraum. Neben seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit war er bis 1999 beruflich in verschiedenen Organisationen der ökologischen und sozialen Bürgerbewegungen tätig. Seit 2000 lebt der 1960 in Nürtingen geborene Seitz in Friedrichshafen.

Der Kulturpreis des Bodenseekreises wird seit dem Jahr 2003 vergeben und ging erstmals an den 2016 verstorbenen Künstler Diether F. Domes. Im vergangenen Jahr wurde der Historiker Walter Hutter ausgezeichnet. Gunar Seitz ist der 15. Preisträger.