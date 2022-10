Günstig und nachhaltig: Bei der Tauschparty in der Molke wechseln Kleider ihre Besitzer

Die einen geben, die anderen nehmen – und wieder andere machen beides: Nach etwas verhaltenem Start ist die Kleidertauschparty im Häfler Jugendzentrum Molke am Samstag doch noch ganz gut in Schwung gekommen.

Im Molke-Vorraum nimmt Gabriele Caruso freundlich die Kleider- oder Sachspenden entgegen und verteilt sie auf Tische und Kleiderstangen. Eine junge Frau im Vintage-Look erzählt, dass sie schon im vergangenen Jahr bei der Kleidertauschparty gewesen sei, denn die Idee finde sie einfach gut. Manche Besucher nehmen reichlich Kleidung in mitgebrachten Taschen mit. Das sei gut so, sagt die ehrenamtliche Veranstalterin Eva Friedrich. Sie erklärt, worum es geht: Alles ist ehrenamtlich und umsonst. Etwas mitnehmen können kostenlos auch die, die nichts gebracht haben. Kaum hat Eva Friedrich das ausgesprochen, kommt ein schüchterner junger Mann herein, gibt einen Beutel mit Kleidern ab – und verschwindet wieder. „Es geht auch umgekehrt“ lacht Gabriele Caruso. Wie Eva Friedrich weiter ausführt, seien bei der Kleidertauschparty alle Altersgruppen willkommen, wobei der Schwerpunkt der Kleidergaben in der Molke auf Jugendlichen und jungen Erwachsene liegen soll.

Im Wasserturm war der Zuspruch höher

Inzwischen haben bereits einige Besucher nicht mehr benötigte Kleidungsstücke und andere Sachen abgeben: gut erhaltene Kleidung, Tücher und Schals, Stoff, Stoffreste und Wolle, Schuhe und Taschen, Accessoires und Modeschmuck sowie Bastelsachen. In der Molke findet die Tauschparty das erste Mal statt, Veranstaltungsort war davor Wasserturm. Dort war die Veranstaltung etabliert, der Zuspruch deutlich höher, wie Eva Friedrich berichtet. Leider habe sich der Trägerverein aufgelöst – und die Stadt habe den Wasserturm geschlossen. „Es ist wirklich schade, dass der Wasserturm als tolle Location nur noch vor sich hingammelt“, findet auch Gabriele Caruso. Beide Ehrenamtlichen erwarten bezüglich Wasserturm eine Antwort von der Stadt – und hoffen sehr, dass sich dort in Zukunft wieder etwas tut. Dass Ihnen die Molke zur Verfügung gestellt wird, dafür sind sie aber dankbar – ebenso für die Unterstützung Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement.

Es geht nicht nur ums Geld

Kleidertausch- oder Schenkbörsen haben sich auch im Internet und in den sozialen Medien weiter entwickelt. Grundsätzlich scheint es passend, wenn das Bewusstsein für den „Erhaltenswert“ von Gebrauchtem wächst. Eine junge Frau sagt, dass sie von der Tauschparty auf Facebook gelesen habe und deshalb gekommen sei. Eine andere ist durch einen Flyer aufmerksam geworden und findet: „Diese gut erhaltenen Sachen kann ich bestens gebrauchen.“ Es wird deutlich: Bei Schenk- und Kleidertauschbörsen geht es nicht nur darum, möglichst wenig Geld auszugeben, sondern auch um den Gedanken der Nachhaltigkeit.

Die einen werden fündig, andere eher nicht

Das Helfer-Team hat inzwischen reichlich zu tun hat. Ein kleiner Junge staunt über Sparschweine und Taucherbrillen, ein Mädchen hat einen pinkfarbenen Stoffgürtel gefunden – und ist begeistert: „Passt so gut zu Haarband, Hosenmuster und den Streifen in den Sneakers.“ Eine junge Mutter, die fürs Baby niedliche, bestens erhaltene Kombinationen in Rosa findet, ist ganz entzückt von ihrem Fund. Eine andere junge Frau zeigt sich eher ein wenig enttäuscht: „Für die Jungs brauche ich eigentlich Schwarz oder Ähnliches, jedenfalls kein Rosa.“

Für den Fall, dass etwas übrig bleibt, haben die Veranstalter vorgesorgt. Das kommt entweder zum nächsten Tauschtag in der Region – oder zum DRK. „Weggeschmissen wird hier nichts“, sind sie sich einig.