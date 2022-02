GTD Comedy Slam in der Caserne

Prominent besetzt sein wird der GTD Comedy Slam am Freitag, 18. Februar, um 20.30 Uhr im Kulturhaus Caserne. Fest zugesagt zu Deutschlands größtem Comedy-Wettbewerb haben „J-Man“ (aus der Region), Jana Sadyk, „Doktor NoGo“ und Marie Theres Reinker. Erwartet wird überdies ein Überraschungsgast, wie es in einer Meldung heißt.

„J-Man“ hat als Poetry Slammer seit 2007 schon fast 500 Auftritte runter. Er ist schon in Zügen, auf Klettergerüst oder in Klostern Klostern aufgetreten und hat es auch schon auf eine Heavy Metal CD und in ein Heavy Metal Magazin geschafft.

Jana Sadyk sagt über sich: „In meinem vermeintlich(!) langweiligen Jurastudium wird fast die gleiche Wortakrobatik gefordert, wie auf den Stand-up-Bühnen, auf denen ich seit 2018 auftrete, nur eben in verschlüsselter Sprache. Den Humor mag ich schwarz wie den Kaffee und trocken wie den Wein. "

Doktor NoGo ist ein Comedian und Imitator, der unterschiedlichste Dialekte, aber auch die ein oder andere prominente Stimme zum Besten gibt. Sein Programm ist eine Mischung aus Onelinern, tiefgründigen Gags, Short-Stories, geprägt von Selbstironie, philosophischen Gedanken und Wortspielen, die nicht nur Spuren von Sarkasmus enthalten

Marie Theres Reinker ist eine Comedienne aus München und begeistert seit 2019 das Publikum mit einzigartigem, trockenem Humor. Sie stand unter anderem bereits in Berlin, Köln und Stuttgart auf der Bühne.

Der GTD Comedy Slam ist ein reiner Publikums-Entscheid. Jeder Teilnehmer auf der Bühne wird versuchen, das Publikum innerhalb von zehn Minuten von sich zu überzeugen. Schwerpunkt des Auftritts dabei ist ein Comedy- oder Kabarettbeitrag. Moderiert wird die Veranstaltung von Andy Sauerwein.

Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Mehr unter www.kulturhaus-caserne.de und unter www.GTDcomedyslam.de.