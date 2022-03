Gruppenangebot für Kinder mit getrennnten Eltern

„Wir haben uns getrennt. Was können wir nun für unser Kind tun? Gibt es ein Angebot, das ihm hilft, diese Phase gut durchzustehen?“ Diese Frage beschäftigt viele Eltern während und nach der Trennung. Im Frühjahr gibt es jetzt wieder eine Gruppe für Kinder aus getrennten Familien, angeboten von der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas in Friedrichshafen. Noch sind Plätze frei.

Zielgruppe sind Kinder, die die 3., 4, oder 5. Klasse besuchen. Die Gruppe trifft sich ab 11. Mai acht Mal immer am Mittwoch um 14.30 Uhr (außer in den Pfingstferien). Auf spielerische Weise haben die Kinder die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen mit dem Thema zu beschäftigen. Der Austausch mit anderen Kindern, deren Eltern ebenfalls getrennt sind, hat eine entlastende Wirkung für die Kinder. Sie merken, dass sie nicht allein sind in ihrer Situation und sehen, wie andere damit umgehen. Die Kinder haben Gelegenheit, ihre eigenen Gefühle zu bearbeiten und ihre eigenen Bewältigungs-Strategien zu entwickeln. Ein Elternabend und individuelle Elternberatung gehören zum Gruppenkonzept.

Interessierte Eltern können sich im Caritas-Zentrum telefonisch unter der Nummer 07531 / 30 0 00 oder per Email an pfl@caritas-bodensee-oberschwaben.de bis zum 14. April melden und erhalten dann einen Gesprächstermin, bei dem sie das Konzept der Gruppe kennenlernen und ihre Fragen klären können.