Gruppe „Tanz dich fit“ macht weiter

Friedrichshafen (sz) - Nach dem Tod von Christa Schwarzenbacher und nach der langen Zwangspause wegen Corona übernimmt ihre Tochter Iris Witzemann die Kursleitung der Gruppe Tanz dich fit. Die Tanzstunden sind im 14-tägigen Rhythmus immer dienstags von 17 bis 18 Uhr im Gemeindehaus St. Verena in Kehlen. Das erste Treffen ist am Dienstag, 2. November. Tanzfreudige Frauen und Männer sind herzlich eingeladen mitzutanzen. Es wird in Reihen und im Kreis getanzt. Anfänger sind willkommen. Die Kursgebühr für 10 Einheiten beträgt 30 Euro und wird am ersten Abend in bar eingezogen. Es gelten die 3G-Regeln. Bitte Impfnachweis oder Test mitbringen. Anmeldung ist erforderlich bei Rita Thesing, Telefon 07542 / 40 92 92.