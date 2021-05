Gruppe bietet jungen Männern ihre Hilfe an – und überfällt sie

Drei Heranwachsende sind am Samstagabend in der Hans-Böckler-Straße in Friedrichshafen von einer Gruppe überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, baten die drei jungen Erwachsenen um 21.35 Uhr eine ihnen unbekannte Gruppe von sechs bis zwölf männlichen Heranwachsenden um Hilfe.

Demnach seien sie ortsunkundig gewesen und hätten nicht zurück zum Stadtbahnhof gefunden. Die unbekannte Gruppe bot ihnen an, sie dorthin zu führen.

Auf dem Weg griff die unbekannte Personengruppe unvermittelt die drei geschädigten Jugendlichen an. Hierbei wurde laut Polizei mindestens ein Schlagring eingesetzt.

Nach einer Rangelei und mehrfachen Schlägen konnten die Geschädigten zum Teil flüchten, wurden wieder eingeholt und weiter geschlagen.

Ihnen wurde ein schwarzer Adidas Rucksack, ein IPhone 11 und etwa 120 Euro gestohlen, was sie letztlich herausgaben, um weitere Gewalt abzuwenden, schreibt die Polizei.

Alle Geschädigten erlitten leichte Verletzungen, welche im Klinikum Friedrichshafen behandelt werden mussten. Vor Ort wurden laut Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, jedoch ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 / 7010, oder der Kriminaldauerdienst in Ravensburg unter 0751 / 8034444 entgegen.