Grundschüler der Bodensee-Schule sammeln Müll am Fischbacher Ufer

Eine Taucherflosse, ein Hausschuh und jede Menge Verpackungsmüll: Mehr als sechs große Müllsäcke füllten sich schnell im Rahmen einer „See-Putzete“ am Strandbad Fischbach.

Die knapp 60 fleißigen Helfer aus der ersten und dritten Klasse der Fu4b und Fu8b staunten nicht schlecht, wie viel Unrat sich am Seeufer sammelte, schreibt die Bodensee-Schule in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Unterrichtsthemas Umweltschutz besuchten die Klassen von Frau Kriegler und Herr Schuster gemeinsam das Seeufer und sammelten über zwei Stunden lang Müll und Abfälle ein. „Für ein sauberes Seeufer und als hoffentlich gutes Beispiel, dem wir alle folgen sollten“, heißt es in der Mitteilung.