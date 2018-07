Kinder der Klasse 4a der Albert-Merglen-Schule haben ihren Erlös aus zwei selbst organisierten Flohmärkten und einem Smoothie-Verkauf in Höhe von 287,25 Euro an die Kinderstiftung Bodensee gespendet. „Herzlichen Dank für die tolle Aktion von Kindern für Kinder in Notlagen im Bodenseekreis“, bedankte sich Nicole Dodek von der Kinderstiftung.