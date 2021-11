Grundregel Nr. 1 gilt immer

Fahrten mit der Südbahn machen derzeit wieder wenig Spaß. Zugausfälle, Verspätungen, fehlende Wagen – irgendwas ist immer. Auch am Montagabend ließ der Zug von Friedrichshafen nach Ravensburg auf sich warten. Durchsagen gab es keine, und auf einmal verschwand die Anzeige komplett vom Monitor am Bahnsteig. Da begann ein Knirps, der mit seinem Vater unterwegs war, sich Sorgen zu machen. Was denn dem Zug passiert sei und ob sie überhaupt noch nach Hause kommen.

Der Vater, wohl ein routinierter Bahnfahrer, zuckte nur mit den Schultern und meinte, das habe alles nichts zu bedeuten. Er behielt recht: Tatsächlich kam der Zug plötzlich doch, wieder ohne Ansage oder Anzeige auf dem Monitor. Glücklich im Zug fragte der Steppke seinen Vater, wie viel Verspätung wir denn jetzt haben. Und da lernte er Grundregel Nr. 1 für Bahnfahrer kennen: „Das ist egal. Hauptsache, Du kommst an.“