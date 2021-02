Grünen-Fraktion lädt Haushaltsexperte ein

Hinter dem Titel „Das bisschen Haushalt…“ verbirgt sich eine öffentliche Informationsveranstaltung der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Am Dienstag, 9. Februar, gibt Professor Wolfgang Hafner von der Hochschule Kehl ab 19 Uhr seine Einschätzungen zum geplanten Häfler Doppelhaushalt ab. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Gemeinderäte als auch an alle Interessierten und Betroffenen der Häfler Haushaltspolitik, wie die Organisatoren in der Pressemitteilung erklären. Wer per Zoom an der Veranstaltung teilnehmen möchte, benötigt einen Zugangslink. Dieser wird nach der Anmeldung per E-Mail verschickt unter der Adresse: fraktion@gruene-fn.de.