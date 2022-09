Grüne sind bei Europäischer Mobilitätswoche dabei

Bündnis 90/Die Grünen freut sich auf die Premiere der „Europäischen Mobilitätswoche“ (EMW) in Friedrichshafen, hat die Gemeinderatsfraktion doch entscheidenden Anteil am Zustandekommen der Veranstaltung am Samstag, 18. September, wie es in der Pressemitteilung des Ortsverbands heißt. Beim autofreien Sonntag in der Charlottenstraße sind sowohl die Fraktion als auch der Ortsverband von 12 bis 18 Uhr mit Aktionsständen vertreten.

Im November 2019 hatte die Grünen-Fraktion die „Veranstaltung eines autofreien Sonntags im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche" erfolgreich beantragt. Wegen Corona-bedingter Verzögerung kommt es erst jetzt zur Premiere. Europaweit veranstalten rund 3000 Städte und Gemeinden vom 16. bis 22. September die EMW.

„Wir freuen uns, dass sich Friedrichshafen beteiligt und zeigen will, dass es eine Mobilität jenseits des Autos gibt“, sagt Stadtrat Felix Bohnacker. „Auch wenn sicherlich dauerhafte Maßnahmen wie eine Durchfahrtssperre in der Friedrichstraße oder eine Umwandlung von Parkplätzen wünschenswert wären und ein noch größeres Gebiet für einen autofreien Sonntag möglich wäre, ist damit ein Grundstein gelegt.“

Unter dem Motto „Die Straße gehört den Menschen“ will die Grüne Fraktion an ihrem Stand auf Höhe Charlottenstraße 13 zeigen, wie man die Aufenthaltsqualität einer Straße steigern kann und bietet Hüpfspiele für Kinder an. Außerdem stellt sie nicht ganz alltägliche Fahrzeuge aus, wie Pino-Tandem, Faltrad und Fahrradanhänger und Bollerwagen.

Der Grüne Ortsverband präsentiert sich auf Höhe Charlottenstraße 3 und lädt dazu ein, Insektenhotels zu basteln und die Straße kreativ umzugestalten. „Wenn wir den Individualverkehr mit Autos reduzieren, könnten wertvolle Flächen in der Innenstadt neu genutzt werden“, merkt die Sprecherin des Ortsverbands, Barbara Wagner, an.