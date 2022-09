Grüne organisieren Seeputzete beim „Rhine-Clean-Up“

Die Natur von Müll befreien: Friedrichshafen beteiligt sich am Samstag, 10. September, erneut am „Rhine-Clean-Up“. Bei dieser Seeputzete sammeln die Gruppen ab 9 Uhr entlang des Häfler Seeufers Unrat, teilt ein Sprecher des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen mit. Ab 12 Uhr wird der Müll am Hinteren Hafen sortiert und gewogen.

Beim „Rhine-Clean-Up“ sammeln die Teilnehmenden entlang des Rheins Müll, also von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden. Friedrichshafen schließt sich der Aktion zum fünften Mal mit einer Putzete an, die die Häfler Grünen organisieren.

Aufgrund des niedrigen Wasserstandes im See erwarten die Grünen, dass die Teilnehmenden mehr Unrat finden werden als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr kamen 650 Kilogramm Müll zusammen, von denen es sich bei knapp 17 Kilogramm Zigarettenstummel handelte.

Um die Gruppen frühzeitig einteilen zu können, können sich Interessierte vorab unter https://www.rhinecleanup.org/de/rhinecleanup/seeputzete-friedrichshafen-2022 oder per Mail an info@gruene-fn.de anmelden. Wer nur spontan Zeit hat, kann dennoch am Samstag zum Hinteren Hafen kommen und sich vor Ort mit Mülltüte und Handschuhen ausstatten.