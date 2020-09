Grüne loben Landrat, korrigieren ihn aber auch

Die Fraktion der Grünen und der ÖDP im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben lobt in einer Stellungnahme das Sommerinterview mit Landrat Lothar Wölfle. Der Häfler Landrat geht darin auf die Fortschreibung des Regionalplans ein, der „das Fundament für die Entwicklung der kommenden 15 Jahre in unserer Region“ bildet, wie die Fraktion schreibt. Allerdings seien einige Fakten und Aussagen nicht ganz korrekt. Daher sehe man hier die Notwendigkeit der Richtigstellung.

Landrat Wölfle sagte in dem Interview: „Ich habe den Regionalplan dafür kritisiert, dass er den wissenschaftlich erhobenen Bedarf an Gewerbeflächen von rund 700 Hektar für die nächsten 15 bis 20 Jahre nur zu einem Bruchteil mit rund 160 Hektar abgebildet hat“. Dies sei nicht korrekt, so die Grünen. Laut Gutachten des beauftragten Büros Acocella bestehe ein Gewerbeflächenbedarf für die drei Landkreise Sigmaringen, Bodenseekreis und Ravensburg im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben zwischen 599 Hektar (Gifpro-Vallee-Methode) und 1480 Hektar (TBS-Gifpro-Methode), hiervon entfallen 225 Hektar beziehungsweise 569 Hektar auf den Bodenseekreis.

Im aktuellen Entwurf des Regionalplans seien allein in den „Vorranggebieten für Industrie und Gewerbe“ 938 Hektar im gesamten Plangebiet und 159 Hektar im Bodenseekreis ausgewiesen. Zusätzlich zu diesen Schwerpunkten enthalte die Planung zur Deckung der lokalen Bedarfe großzügig „weiße“ Flächen um die einzelnen Kommunen. Zu diesem Plus an lokalen Gewerbeflächen mache der Regionalverband keine Größenangabe.

Wie auch das Regierungspräsidium Tübingen und das Wirtschaftsministerium in ihren Stellungnahmen zum Planentwurf, hinterfragt die Fraktion der Grünen und der ÖDP die Höhe der Flächenausweisung kritisch. Laut Fraktionssprecher Ulrich Walz und Ulrike Lenski beruft sie sich dabei zum einen auf die Gewerbeflächenstudie des Landes Baden-Württemberg, in welcher die angewandte GifproMethode dahingehend kritisiert wird, dass sie tendenziell zu überhöhten Bedarfswerten führt. Zum anderen sieht die Fraktion die Vorgaben des Raumordnungsgesetzes (Absatz 2, Nummer 6) zum sparsamen Umgang mit Fläche nicht adäquat umgesetzt.

„In der angewandten Bedarfsermittlung sind die noch vorhandenen Flächenpotentiale und die Potentiale der Innenverdichtung nicht erfasst und in Abzug gebracht“ kritisiert Hans Steitz, Fraktionsmitglied des Bodenseekreises.

Und Walter Widler, Mitglied aus dem Landkreis Ravensburg, weist darauf hin, dass der Ermittlungszeitraum für die Datenerhebung der Gewerbeflächenstudie nach Acocella auf einem Jahr mit Hochkonjunktur beruhe, was die Fraktion bereits vor der Corona-Krise kritisch hinterfragt habe.