Grüne laden zum Rhine Cleanup ein

Jährlich landen Unmengen von Müll in den Weltmeeren. Millionen Tonnen Plastik belasten die Natur. Ein Großteil des Mülls gelangt über die Flüsse in die Meere – vorwiegend in Asien, aber auch in Europa. Das gilt es noch immer zu verhindern oder zumindest zu minimieren, schreibt der Ortsverband Friedrichshafen Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung. Das sei die Motivation des Rhine-Cleanups, bei dem jährlich am zweiten Septembersamstag die Umwelt entlang des Rheins von der Quelle bis zur Mündung von herumliegendem Müll gesäubert wird.

Um zu verdeutlichen, wie viel Müll tatsächlich auch am Bodensee noch immer achtlos weggeworfen wird, beteiligt sich der Ortsverband in Friedrichshafen bereits zum fünften Mal an dieser Aktion und übernimmt erneut die Organisation.

Am Samstag 10. September, befreien die Grünen und alle Helfer von 9 bis 12.30 Uhr das Häfler Seeufer und das angrenzende Stadtgebiet von Müll. Dazu sind die Initiatoren auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. Wer dabei sein möchte, hat drei Möglichkeiten sich anzumelden: per E-Mail info@gruene-fn.de - Betreff RCU 2022, auf der offiziellen Seite des Rhine-Cleanup www.hinecleanup.org/ oder persönlich bei „Tante Emma’s Bruder“ in der Katharinenstraße 16 in Friedrichshafen.