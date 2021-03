Grüne diskutieren in Friedrichshafen über Verrohung der Sprache

Unter dem Motto „Auf ein Wort mit Cem Özdemir“ haben die Grünen im Bodenseekreis am Dienstagabend zu einer Gesprächsrunde über die Verrohung der Sprache, Verschwörungsmythen, Diskriminierung und die Gefahr durch den Rechtsextremismus in die Grüne Lounge nach Friedrichshafen eingeladen. Das Publikum konnte coronabedingt virtuell dabei sein. Gesprächspartner von Özdemir, prominenter Bundestagsabgeordneter aus dem Land und von 2008 bis 2018 Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, war Martin Hahn, grüner Landtagsabgeordneter aus dem Bodenseekreis. Moderiert hat Joachim Behnke, Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaft an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und Mitglied des grünen Ortsverbands Immenstaad.

Die Veranstaltung mit Cem Özdemir ist als Video abrufbar unter