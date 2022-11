Großes Treffen der Plastikmodellbauer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Messe Faszination Modellbau ist für den Veranstalter, das Publikum, sowie für Austellerinnen und Aussteller, wie den PMC-Bodensee (Plastik Modellbau Club Bodensee) Geschichte. Dieser war abermals der Schirmherr der Sparte Plastikmodellbau, wo es im Gegensatz zum Funktionsmodellbau um feinste Details geht. Das erstmals der Öffentlichkeit präsentierte Diorama „Ankunft der Landshut in Friedrichshafen“ wurde, ebenso wie die Sonderschau „Mythos Ferrari“, hervorragend vom Publikum aufgenommen. Der Papst Franziskus, den es im Sortiment der traditionsreichen Firma Preiser gibt, sorgte für etliche „Aha“-Effekte am Rande.

Doch das war nicht alles, denn die illuminierten Si-Fi-Modelle von Alexander Kosyra aus Fürstenfeldbruck sorgten neben den von Jeanette Müller aus Stuttgart eigens konstruierten, und im 3D-Druck hergestellten, Großmodellen der gleichen Sparte für großes Aufsehen. Sie und Thomas Plösser vom PMC Bodensee referierten zudem im Modellbau Forum in der Halle A3 über das angesagte Thema 3D-Druck im Modellbau. Egal ob es das liebevoll gestaltete Diorama in vier Jahreszeiten oder das historische Flugzeug ist – für jeden Besucher der Messe gab es was zu sehen. Auf ein Neues in 2023.