Großes Interesse von Jung und Alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wilhelm und Karl Maybach Stiftung in Kooperation mit Freundeskreis Maybach-Museum e.V. hatte auf der diesjährigen Messe „Motorworld Classics Bodensee“ einen Pop-Up Austellungsstand. Zusätzlich zu zahlreichen Schautafeln waren zwei originale Maybach Automobile zu bestaunen. Beide Oldtimer sind Schwingachswagen vom Typ SW38 Baujahr 1938 und 1939. Beide Fahrzeuge sind in einem restaurierten Zustand, als wären es Neuwagen. Nicht nur Besucher und Besucherinnen älterer Generation, sondern auch viele Junge schauten diese Kleinode deutscher Automobilkunst mit Interesse an. Maybach Automobile waren seinerzeit die deutschen Rolls Royce. Ein besonderes Ausstellungsstück weckte Interesse und stellte manchen Besucher vor Fragen. Es war ein Holzgerippe, welches am Anfang der Fertigungskette stand. Auf dieses Holzgerippe wurden dann die Karosserieteile angefertigt. Hier entsteht der Eindruck, auf dem Holzgerippe wurden mehrere Karosserien für mehrere Wagen gefertigt – dem ist nicht so. Das Holzgerippe ist der tragende Unterbau eines einzelnen Wagens und verblieb nachdem die Metall-Karosserieteile aufgeplankt wurden unter der Karosserie als fest verbautes Teil. Bei der vollständigen Restaurierung des Fahrzeuges vor einigen Jahren wurde das Holzgerippe gegen ein neues tragfähiges Holzgestell ersetzt, und das alte als Zeitzeugnis aufbewahrt. 1921 wurde der erste Maybach in Serienreife der Öffentlichkeit vorgestellt. Letztes Jahr wurde zum 100jährigen Jubiläum mit mehreren Veranstaltungen dem Ereignis gedacht. Der Verein „Freundeskreis Maybach-Museum“ wurde vor Jahren ins Leben gerufen, mit dem Ziel ein Maybach-Museum in der Heimat des Maybach-Werkes in Friedrichshafen zu verwirklichen. Neben dem Zeppelin- und Dornier-Museum, wäre ein zukünftiges Maybach-Museum am Ort, die Möglichkeit auch die Leistungen und technischen Errungenschaften von Wilhelm und Sohn Karl Maybach am Leben zu erhalten. Der Freundeskreis hat schon circa 4100 Exponate gesammelt, die einmal in einem Museum ausgestellt werden könnten.