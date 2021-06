Großes Finale der Programmierer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jährlich veranstaltet die Universität Kiel einen bundesweiten Programmierwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe. In diesem Jahr wurden die 166 Teilnehmenden vor die Herausforderung gestellt, einen automatischen Spieler (Client) für das Brettspiel „Blokus“ zu programmieren. Bei diesem Brettspiel müssen möglichst viele der 21 Spielsteine so auf das Brett gelegt werden, dass sie sich höchstens an den Ecken berühren. Die entwickelten Clients traten dann seit Februar in mehreren Runden gegeneinander an und mussten in Abhängigkeit der Spielsituation möglichst gute Züge machen. Die Teams analysierten dabei fortlaufend die Spielsituation, feilten an der Taktik und optimierten ihren Programmcode.

Das Team des Schülerforschungszentrums Friedrichshafen bestehend aus Eric Jacob (Karl–Maybach–Gymnasium Friedrichshafen), Louis Schell (Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen), Paul Jünger (Gymnasium Rodenkirchen Köln) und Jonas Pohlmann (Humboldt-Gymnasium Potsdam) konnte sich in der „Champions-League“, der zweiten Runde des Wettbewerbes, für die „Final Eight“ qualifizieren und trafen dort auf die besten acht Teams aus ganz Deutschland.

„Der große Erfolg des Teams ist umso bemerkenswerter, da die Teammitglieder räumlich sehr weit auseinander wohnen und sich nur online auf den Wettbewerb vorbereiten konnten“ stellten die Betreuer Klaus Herberth und Burkhard Mau begeistert fest.

Coronabedingt fand dann das große Finale in diesem Jahr vorletztes Wochenende in einer virtuellen Veranstaltung statt, in der alle Teilnehmer und Besucher mit einem Avatar teilnehmen konnten. Nach einem spannenden Viertel- und Halbfinale erreichte das SFZ – Team im Finale einen hervorragenden 2. Platz. Neben Sachpreisen dürfen sich die vier Schüler auf ein Stipendium für ein Informatikstudium an der Universität Kiel freuen, welches sie für ihre herausragende Leistung erhalten haben.