Großes Engagement für die Kinderhospizarbeit

Mit einem feierlichen Aussendungsgottesdienst wurden 13 neue Ehrenamtliche vom Ambulanten Kinderhospizdienst „Amalie“ entsendet, schreibt die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung. Sie seien nun qualifiziert, um Familien zu begleiten, in denen ein Kind oder ein Elternteil lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt oder auch bereits verstorben ist.

„Viele Monate haben sich die zehn Patinnen und drei Paten in einer Weiterbildung mit der Trauerbegleitung auseinandergesetzt und sich auf ihre Einsätze vorbereitet“, wird Sabine Müllenberg zitiert, eine der Koordinatorinnen von „Amalie“, ein Dienst der Stiftung Liebenau und der Malteser. Neben den Theorie-Einheiten haben die Ehrenamtlichen, im Rahmen eines Praktikums in Behinderteneinrichtungen, in Kinderkliniken, im Kinderhospiz oder in integrativen Kindertagesstätten, Erfahrung im Umgang mit schwerkranken Kindern gesammelt. Nun sind sie bereit, den Dienst an den ihnen anvertrauten Familien in Liebe zu tun.

Drei bis vier Stunden pro Woche sind die ehrenamtlichen Paten Ansprechpartner für Kinder, Elternteile oder Verwandte. Sie wollen ein Stück Normalität im Alltag ermöglichen und übernehmen Aufgaben, für die in den Familien wenig Zeit bleibt, wie etwa die Betreuung der Geschwister. „Es ist kein einfacher Dienst, bei dem wir mit leerem Herzen zu den Familien gehen, bei dem wir alles zurücklassen was uns selbst belastet, damit wir ganz für die Familien und für die Kinder da sein können,“ so Diakon Graf Waldburg-Zeil beim Aussendungsgottesdienst.

Das will auch Anas Ibrahim. Der 32-Jährige kam als syrischer Flüchtling vor einigen Jahren nach Deutschland. Dass er den Weg zu „Amalie“ gefunden hat, war ein Zufall, an dem sein kleiner Hund schuld ist. „Ich habe bemerkt, wie die Kinder auf meinen Hund reagieren und wie viel Glück das Tier den Kindern bringt“, erzählt der gelernte IT-Spezialist. Und so kam der Gedanke auf, sich für „Amalie“ zu engagieren. Anas Ibrahim bringt für den Einsatz viel Lebenserfahrung mit. In Zeiten der Traurigkeit will er einfach da sein und er freut sich, gemeinsam mit seinem Hund, auf seinen ersten Einsatz.

Wer sich in der Familienbegleitung bei „Amalie“ engagieren möchte, sollte Offenheit für unterschiedliche Lebensentwürfe, Flexibilität, eine stabile Persönlichkeit, Freude am Umgang mit Kindern und Familiensystemen und natürlich Zeit mitbringen, sagen die Verantwortlichen. Der nächste Qualifizierungskurs startet voraussichtlich im Januar 2023. Interessierte Ehrenamtliche können sich auf der Webseite www.kinderhospizdienst-amalie.org informieren.