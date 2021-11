Großer Wettkampf mit Höhepunkt

Der SV Friedrichshafen hat wieder einmal Schwimmer bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin gestellt. Nach Sophia Küchle 2018 sowie Lisa Kinast und Juncal Cuñado 2019 schafften es 2021 zwei Athleten des SVF, sich über Wettkämpfe der vergangenen Saison 2020/2021 für das Sportevent in Berlin zu qualifizieren. Dazu gehörte schon zum zweiten Mal Lisa Kinast (Jahrgang 2007), zudem ging auch Marcel Poness (Jahrgang 2006) bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften an den Start.

In Berlin trafen sich vom 26. bis 30. Oktober die schnellsten Jugendschwimmer aller deutschen Vereine, um gegeneinander anzutreten. Kinast und Poness waren zwei von insgesamt 1127 Schwimmer aus 241 Vereinen, die sich für 3764 Starts gemeldet haben.

Marcel Poness schwimmt starke Zeiten

Poness zeigte gute Leistungen. Im Wettkampf in 50-Meter-Brust erreichte er mit 32,14 Sekunden den zwölften Platz. „Damit war er im Jahrgang 2006 nach seinem schärfsten Konkurrenten aus Riedlingen der zweitschnellste Schwimmer des Württembergischen Schwimmverbands“, heißt es in der Mitteilung des SVF, der seine Leistung auch aus Vereinssicht einordnete: „In seinem Jahrgang 2006 ist in Friedrichshafen in den letzten zehn Jahren niemand schneller gewesen auf einer 50-Meter-Bahn.“ Eine tolle Zeit (1:13,93 Minuten) schwamm Poness dann auch über 100-Meter-Brust.

Wiederum ein hervorragendes Ergebnis gelang ihm über 200-Meter-Brust. Mit einer Zeit von 2:38,41 Minuten erreichte er insgesamt den 15. Platz und war damit Drittschnellster des Schwimmverbands Württemberg. Kinast kam nach 2:59,27 Minuten ins Ziel.

Nach dem Wettkampf gab es noch einen Höhepunkt für Kinast und Poness. „Beide hatten dann noch die einmalige Chance zu einem exklusiven Fototermin mit Sarah Köhler, der Bronzemedaillengewinnerin von Tokio über 1500-Meter-Freistil und aktuellen Weltrekordhalterin über die gleiche Strecke“, teilte der SVF mit. „So ging ein schöner Wettkampf mit einem ganz besonderen Highlight zu Ende.“