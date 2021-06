Mutmaßlich ein technischer Defekt in der Brandmeldeanlage ist am Montag gegen 0.30 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einer Firma am Graf-Zeppelin-Platz in Friedrichshafen gewesen. Da weder ein Brand noch Rauch festgestellt wurde, konnten die Einsatzkräfte laut Polizei zeitnah wieder abrücken.