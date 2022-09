Große Übung: Rettungskräfte proben am Wochenende den Katastrophenfall im Bodenseekreis

Rettungskräfte, Hilfsorganisationen und der Bevölkerungsschutz des Landratsamts üben am Samstag, 1. Oktober, für den Katastrophenfall im Bodenseekreis.

Wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt, werden dabei etwa 450 Einsatzkräfte bei zwei verschiedene Unfallszenarien an den Ortsausgängen von Frickingen-Ahäusle und Langenargen-Oberdorf gefordert sein. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Mit welchen Einsatzszenarien sie es an diesem Tag zu tun bekommen, wissen die Rettungsorganisationen aktuell noch nicht genau. „Fest steht aber: Nach Auslösen der Alarmierungen am Samstag ab etwa 8 Uhr werden rund 100 Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, THW, DLRG, DRK und Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) mit Blaulicht und Martinshorn im Bodenseekreis zu sehen und zu hören sein“, schreibt das Landratsamt.

Vollsperrungen im Straßenverkehr

Durch die Übung kommt es schon ab dem Vortag zu Einschränkungen: Für Freitag, 30. September, ab 17 Uhr kündigt die Behörde Verkehrsbehinderungen in beiden Gemeinden an. „So wird in Frickingen die Kreuzung Ahäusle-Bruckfelden gesperrt. In Langenargen wird am Ortsende Richtung Tettnang die Tettnanger Straße gesperrt“, heißt es in der Mitteilung. Für beide Vollsperrungen werden demnach Umleitungen eingerichtet.

Es wird eine Bereitschaft der Rettungskräfte eingerichtet. Landratsamt

Übrigens: Falls während der Übung im Landkreis wirklich ein Unglück passiert, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger laut Landratsamt keine Sorgen machen. „Denn es wird eine Bereitschaft der Rettungskräfte eingerichtet“, teilt die Behörde mit. Auch die Notrufnummer 112 sei wie gewohnt erreichbar.

Interessierte, die die Einsätze beobachten wollen, bittet das Landratsamt darum, die Sicherheitsabsperrungen zu respektieren und die Rettungskräfte nicht zu behindern. „Parkplätze können nicht zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in der Mitteilung.