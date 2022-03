Große Spendenaktion der Realschule Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine beschäftigen auch die Schüler und Schülerinnen der Realschule Ailingen. Aus dem Wunsch heraus, selbst aktiv etwas tun zu können, entwickelte sich eine Spendenaktion der Klassenstufe 5.

Die Kinder organisierten mit viel Einsatzbereitschaft eigenständig einen Spendentag. Dafür übernahmen die Klassen, unterstützt durch ihre Klassenlehrerinnen, alle anfallenden Aufgaben wie beispielsweise das Organisieren von Räumen und Zeiten, das Malen der Plakate, das Sammeln stabiler Kartons sowie das Erstellen von Sammellisten.

Die Klassen 5 hatten alle Schüler der Realschule gebeten, bei der Sammelaktion Spenden abzugeben. Die große Spendenbereitschaft der Schüler oder auch ganzer Klassen begeisterte die Initiatoren und zeigte, dass auch die Kleinen große Dinge anschieben können. Und so stand am Ende des Tages eine unglaubliche Bilanz von zwei Paletten beladen mit 52 Kartons voller Dinge wie Hygieneartikel, Kerzen, Batterien, aber auch lange haltbare Lebensmittel oder Babynahrung und Brotbackmischungen. Diese wurden an die Aktion von Herrn Zanker in Markdorf übergeben und wenige Tage später mit Lastwagen auf den Weg in die Ukraine gebracht.

Die Kinder waren sichtlich stolz auf die Ergebnisse, da sie es wichtig finden zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Ein großer Dank gilt allen Schülern, Eltern und Lehrern der Realschule Ailingen, die die Aktion durch ihre Spendenbereitschaft unterstützt haben.