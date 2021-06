Große Public Viewing Veranstaltungen gibt’s diesmal nicht

14.06.2021, 12:38

Baden-Württemberg hat seine Corona-Regeln am Montag vergangener Woche nochmals deutlich gelockert. Das bringt auch für die Gastronomie Erleichterungen. Bei dauerhaft niedrigen Inzidenzen muss man sich etwa bei einem Besuch im Biergarten nicht mehr vorab testen oder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. Zwar wird es in Baden-Württemberg keine größeren Public-Viewing-Veranstaltungen während der Fußball-Europameisterschaft geben. „Öffentliche TV-Übertragungen etwa in einem Biergarten werden jedoch analog zu Kulturveranstaltungen behandelt, sind also unter den jeweiligen Auflagen der Corona-Verordnung möglich“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. Also dürften Gastronomen Fußballübertragungen zeigen. Die für Gaststätten geltenden Regelungen müssen beachtet werden - also etwa die Begrenzung der Gästezahl oder die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Die Maske kann am Platz abgesetzt werden. (big)