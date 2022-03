Große Friedenskundgebung mit Sternenmarsch

Eine Friedenskundgebung auf dem Adenauerplatz organisiert die SMV des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin am Donnerstag, 17.März, für alle Häfler Schulen. Ab 14 Uhr möchten die Schüler der Schulen Friedrichshafens ein Zeichen setzen für den Frieden. Zum Ausdruck kommen sollen dabei Nächstenliebe, Demokratie und Solidarität. Vorausgehend ist ein Sternenmarsch mit Teilnehmern ab Klasse 5 zum Adenauerplatz geplant. Dort bringen die Jugendlichen ihre Gedanken zum Thema Frieden in kurzen Beiträgen zum Ausdruck. Das Motto „Wir ziehen in den Frieden“ (ausgehend von dem gleichnamigen Musikstück von Udo Lindenberg) wird darüber hinaus von den teilnehmenden Klassen durch gebastelte Papierkraniche verdeutlicht. Kraniche stehen in der japanischen Kultur für die Solidarität mit Schwächeren, Schutz der Familien und als Zeichen des Friedens. Nach dem Atombombenangriff auf Hiroschima erkrankte das Mädchen Sadako Sasaki an Leukämie. Sie nahm sich zum Ziel, den Frieden voranzutreiben, indem sie 1000 Kraniche basteln wollte. Seit der Initiative dieses jungen Mädchens ist der Kranich offiziell ein Symbol für den Weltfrieden. Die Kraniche der Häfler Schüler werden mit Wünschen und Gedanken beschriftet und anschließend in der Nikolauskirche gesammelt.