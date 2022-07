Große Begeisterung bei Stuttgart-Test: VfB Friedrichshafen erweist sich als guter Gastgeber

Den ersten Teil des Stuttgarter Testspieldoppelpacks im Zeppelinstadion hat der VfB Friedrichshafen mit Bravour gemeistert. „Wir wurden mit Lob überschüttet“, freute sich Friedrichshafens Vorstandsmitglied Klaus Segelbacher über sehr positive Rückmeldungen.

Hochzufrieden über die Bedingungen vor Ort äußerte sich unter anderem Sven Mislintat, Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. „Alles, was heute abgelaufen ist, war top organisiert“, sagte der auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Mislintat hatte gute Laune, schließlich schlugen die Schwaben vor 3680 Zuschauern in Friedrichshafen den Schweizer Meister FC Zürich mit 3:2 (0:1) und trugen am Samstag vor allem in der zweiten Hälfte zu einer sehr unterhaltsamen Partie bei.

Dem Lieblingsspieler ganz nah

„Ich glaube, das angekündigte hoffentliche Fußballfest, ist schon eingetreten“, meinte Segelbacher. Ihm ist an diesem Samstag öfters das Herz aufgegangen, unter anderem gab es einen schönen Moment lange nach dem Abpfiff. Santiago Antonio Leon Escobar rannte zu Segelbacher, um sich für die Einladung zu bedanken. Der 10-Jährige aus den D2-Junioren des VfB Friedrichshafen durfte nämlich zu seiner großen Freude, vor dem Spiel eine Champagnerflasche und Pralinen an Stuttgarts Starstürmer und seinen Lieblingsspieler Sasa Kalajdzic übergeben. Der Österreicher wurde zwei Tage zuvor 25 Jahre alt – und da hatte sich der Gastgeber diese Geste überlegt.

Erfüllte Kinderträume, die dem 56-jährigen Segelbacher etwas für den enormen Aufwand zurückgeben. Er hat die Organisation in die Hand genommen, ackert seit vielen Wochen, damit die beiden Testspiele des VfB Stuttgart gegen Zürich und den FC Brentford am kommenden Samstag, 16. Juli, 15 Uhr ein voller Erfolg werden. Dabei ist Segelbacher auch auf die Unterstützung des gesamten Clubs angewiesen, die er deshalb lobend hervorhebt. „Danke an alle, die mitgeholfen haben. Jedes kleine Puzzle, jeder kleine Baustein ist wichtig, dass es so ein Fußballfest gibt. Man darf nie vergessen: Das sind Jugendtrainer, Jugendspieler, Alte Herren, Aktive, alles Leute vom Verein, der einen Riesenjob gemacht hat“, so Segelbacher.

Riesenjubel nach Stuttgarts Toren

Laut Friedrichshafens Hauptorganisator seien er sowie viele andere auch am Limit gewesen. Segelbacher selbst habe sogar nur eine halbe Stadionrunde geschafft, es war einfach zu viel zu tun. Das zahlte sich jedoch aus: In Friedrichshafen blieb das Verkehrschaos aufgrund der vielen Parkmöglichkeiten aus, und im Stadion hatten die Menschen viel Spaß.

Schon als sich die Mannschaft des VfB Stuttgart zum Warmmachen begab, wurde sie lautstark begrüßt. Im Spiel fieberte das Publikum dann mit den Schwaben mit, raunte bei einigen der unglücklichen Abwehraktionen in der ersten Halbzeit und jubelte frenetisch, als die Stuttgarter innerhalb von 13 Minuten aus einem 0:1 durch das Tor des italienischen Nationalspielers Wilfried Gnonto (27.) eine eigene 3:1-Führung machte: Naouirou Ahamada (58., 71.) und Darko Churlinov (69.) erzielten die Treffer.

Zürich kam noch einmal durch Cheick Conde (81.) auf 2:3 heran, doch es blieb beim knappen Stuttgarter Sieg. Danach nahmen sich die Bundesligaprofis vor der Abreise noch auf dem Parkplatz in Friedrichshafen Zeit und verteilten Autogramme. „Es war eine tolle Kulisse, die Leute haben fünf Tore gesehen und gehen zufrieden nach Hause“, bilanzierte Segelbacher.

Noch am Abend nach dem Spiel um 17.30 Uhr begann der VfB Friedrichshafen, die Anlage wieder herzurichten. Es waren Aufräumarbeiten angesagt und in den nächsten Tagen geht es für Segelbacher & Co. nun darum, „an kleinen Stellschrauben zu drehen“, um auch am kommenden Samstag gegen Brentford ein sehr guter Gastgeber zu sein.