Große Bedeutung für Entscheidungen und Planungen

In rund zwei Wochen beginnen die Befragungen für den Zensus 2022, der alle zehn Jahre wiederholt wird. Wie die Verwaltung berichtet, verteilen die Erhebungsbeauftragten der Stadt Friedrichshafen in den kommenden Wochen die Terminankündigungsschreiben an die ausgewählten Haushalte. Stichtag für die Erhebung ist der 15. Mai, ab Montag, 16. Mai werden dann im Stadtgebiet rund zehn Prozent der Bevölkerung befragt, die durch eine Zufallsstichprobe ausgewählt wurden.

Bei der Zensusbefragung werden unter anderem Name, Geburtstag, Geschlecht, Nationalität und Wohnsituation aller im Haushalt lebenden Menschen von den ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten aufgenommen. Dauer der Befragung: etwa fünf Minuten.

Darüber hinaus werden bei der Befragung Zugangsdaten für eine weitergehende, ebenfalls verpflichtende Hauptbefragung übergeben. Online müssen dann persönliche Angaben zu Bildung, Beruf und Einkommen eingetragen werden. Der Online-Fragebogen ist in verschiedenen Sprachen vorhanden, einfach zu bedienen und spart zudem Ressourcen. Für Personen ohne Internetzugang stehen nach wie vor Papierfragebögen zur Verfügung. Die Befragungsergebnisse werden anschließend anonym ausgewertet, heißt es weiter in der Meldung.

Zweck der Volkszählung sei die möglichst genaue Erfassung der amtlichen Einwohnerzahl, die als Bemessungsgrundlage für Entscheidungen und Planungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von großer Bedeutung ist. An ihr richte sich unter anderem die Höhe der EU-Fördergelder und des Länderfinanzausgleichs aus.

Gesetzlich ist eine Auskunftspflicht festgelegt. Alle im ausgewählten Haushalt lebenden Personen müssen an der Befragung teilnehmen. Minderjährige werden nicht persönlich befragt, für sie ist ein gesetzlicher Vertreter oder eine volljährige Haushaltsangehörige auskunftspflichtig.

Um Missbrauch zu vermeiden, sollen die Erhebungsbeauftragten ihren beglaubigten Ausweis unaufgefordert vorzeigen. Es werden von den offiziellen Erhebungsbeauftragten keine Daten wie Handynummern, E-Mail-Adressen oder Bankverbindungen erfragt. Auch der Wohnraum muss für die Teilnahme an der Zensusbefragung nicht betreten werden.

Die Zensus-Erhebungsstelle Friedrichshafen ist für Rückfragen erreichbar. Per E-Mail: zensus2022@friedrichshafen.de oder unter den Telefonnummern 07541 / 2 03 10 55 und 07541 / 2 03 10 56. Weitere Informationen gibt es auch online: www.friedrichshafen.de/zensus2022 und www.zensus2022.de.