GroKo bekennt sich zu „Landshut“-Projekt

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD bekennt sich die große Koalition explizit zur Finanzierung des Terror-Mahnmals „Landshut“ in Friedrichshafen.

Im entsprechenden Abschnitt des Vertragsentwurfs heißt es in Zeile 7350: „Wir wollen Mittel bereitstellen unter anderem für die Ausstellung des Flugzeugs „Landshut“ im Gedenken an die Entführung im Jahr 1977“.

Der für Friedrichshafen zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, begrüßt dieses Bekenntnis der künftigen Regierungskoalition: „Die Ausstellung der „Landshut“ als Symbol und Zeitzeuge unserer wehrhaften Demokratie, die sich von Terror nicht unterkriegen lässt ist mir ein Herzensanliegen. Ich freue mich, dass der Bund seinen Teil zu einer erfolgreichen Präsentation am Standort Friedrichshafen beitragen wird. Der Einsatz hat sich gelohnt“, so der 46-jährige Abgeordnete.

Geschichte der Landshut

Am 13. Oktober 1977 wurde die Lufthansa Boeing 737-200 „Landshut" durch vier palästinensische Terroristen entführt und 91 Passagiere und Besatzungsmitglieder als Geiseln genommen. Nach der Ermordung des Flugkapitäns und mehreren Zwischenstopps landete die Maschine in Mogadischu in Somalia, wo sie am 18. Oktober 1977 von der GSG 9, einer Eliteeinheit des Bundesgrenzschutzes, erstürmt und alle Geiseln befreit wurden.

Das Ereignis war Teil des „Deutschen Herbstes" und stand in engem Zusammenhang mit der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer in der Bundesrepublik Deutschland durch die Rote Armee Fraktion (RAF). Mit beiden Terrorakten sollte die Freilassung von Mitgliedern der RAF aus deutschen Gefängnissen erpresst werden.

Die Bundesregierung unter Helmut Schmidt (SPD) erfüllte die Forderungen nicht. Die Geiselbefreiung in Mogadischu gilt als das auslösende Moment für den kollektiven Selbstmord der inhaftierten RAF-Spitze, die wiederum die Ermordung Schleyers zur Folge hatte.

