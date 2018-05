Bei der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) wird aufgeräumt. Mit dem Saisonstart geht es ans Großreinemachen – und das ist durchaus wortwörtlich zu verstehen. Die Fahrzeuge werden zwar täglich gereinigt, aber zum Saisonauftakt werden Teppiche und Polster gereinigt, außerdem steht ein Gang durch die Waschstraße an. Mit dem Saisonauftakt erweitern sich die Angebote des RAB.

Die 75 Linienbusse der RAB am Standort Friedrichshafen sind auf Hochglanz gebracht worden. „Das machen wir immer zum Frühjahr“, erklärt Silvio Matt, Leiter der RAB Niederlassung in Friedrichshafen. Nachdem die Polster aufgefrischt sind und die Busse glänzen, starten sie jetzt in die Frühjahrs- und Sommersaison, die auch einige zusätzliche Angebote für Fahrgäste beinhaltet. Beispielsweise werden zur Tuning World am kommenden Wochenende Zusatzfahrten angeboten. Neben dem Linienangebot werden während der Messetage zusätzlich 18 Busse täglich im Einsatz sein.

Busse fahren zum Spieleland

Ab Sonntag, 13. Mai bis einschließlich 28. Oktober fährt die See-Linie Friedrichshafen-Überlingen an jedem Sonntag halbstündlich statt stündlich und die Strecke der Montfortlinie Friedrichshafen-Tettnang wird bis zum 28. Oktober im Halbstundentakt bis zum Ravensburger Spieleland verlängert. Auch die Erlebnisbusse sind im Einsatz. Täglich werden die Pfahlbauten, der Affenberg in Salem und das Schloss Salem angefahren sowie Meersburg, Daisendorf, Uhldingen-Mühlhofen mit den Ausflugszielen Auto- und Traktormuseum und den Pfahlbauten. Beide Busse bieten Anschlussfahrten entweder mit der Bodenseegürtelbahn oder der Bodenseeschifffahrt an. Außerdem wird während der Sommerferien stündlich ein Echt-Bodensee-Bus eingesetzt. Er fährt entlang des Sees Stationen in Langenargen, Eriskirch, Friedrichshafen, Immenstaad, Hagnau, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Überlingen, Sipplingen, Ludwigshafen und Bodmann an.

Insgesamt nutzen im Bodenseekreis jährlich gut zehn Millionen Menschen die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs.