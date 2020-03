Großer Erfolg in eigener Halle: RRMV feiert Doppelsieg

Besser hätte es für den RRMV Friedrichshafen kaum laufen können: Beim vom Häfler Radverein ausgerichteten ersten Durchgang des baden-württembergischen Verbandscups der Junioren im Kunstradfahren durften die Häfler einen Doppelerfolg ihrer Nachwuchsfahrerinnen Ceyda Altug und Nadine Kurz feiern.

Von 20 Kunstrad-Sportvereinen aus ganz Baden-Württemberg gingen die besten 36 Kunstradfahrer in der alten Festhalle an den Start. Die Ergebnisse dieser Meisterschaft werden zur Vergabe der Kaderplätze, die der baden-württembergische Radsportverband zu vergeben hat, herangezogen.

Der Höhepunkt der Meisterschaft war für den gastgebenden RRMV Friedrichshafen die Disziplin der 1er -Juniorinnen mit 14 Starterinnen – unter ihnen die beiden RRMV-Fahrerinnen Nadine Kurz und Ceyda Altug. Auf dem dritten Platz gesetzt ging Nadine Kurz, die der deutschen Juniorennationalmannschaft angehört, an den Start. Mit einer super Leistung und persönlicher Bestleistung von 156,63 Punkten fuhr sie auf den zweiten Platz nach vorne. Letzte Starterin war die zweifache deutsche Schülermeisterin Ceyda Altug. Wohl angetrieben von ihrer Vereinskameradin wuchs sie an diesem Tag über sich hinaus. Am Ende ihrer Kür standen 165,12 Punkte auf der Anzeigetafel. Das war eine persönliche Bestleistung für sie und zugleich der Sieg in ihrer Disziplin – und für den RRMV ein großer Erfolg in der eigenen Sporthalle und vor heimischem Publikum.

Schon am nächsten Sonntag geht es für die beiden Häfler Sportlerinnen zur baden-württembergischen Meisterschaft nach Stockach, wo sie sichtlich gestärkt und motiviert nach ihren guten Leistungen an den Start gehen können.