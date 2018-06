Kommt er oder kommt er nicht? Bis Donnerstagabend war nicht klar, ob Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Samstag dabei ist, wenn die „Landshut“ in Friedrichshafen landet. Sicher ist: Der Rumpf der Boeing 737, die 1977 als Schauplatz einer Entführung traurige Berühmtheit erlangt hat, wird gegen 9 Uhr an Bord einer Antonow 124 erwartet. Auf die Besucher des Dornier-Museums wartet ein Bürgerfest mit Talkrunden und Videoübertragung.

Mit 5000 Besuchern rechnet das Museum, in dem die „Landshut“ nach der Restaurierung ab 2019 dauerhaft ausgestellt werden soll. Viele werden kommen, um mal einen Blick auf die AN 124 zu werfen, die als größtes Frachtflugzeug der Welt gilt. Viele werde aber auch da sein, um die „Landshut“ zu begrüßen, die 1977 von linken Terroristen entführt worden ist, um inhaftierte RAF-Gesinnungsgenossen freizupressen. Für all die gibt es ein Bürgerfest bei freiem Eintritt, Spenden für die Restaurierung des Flugzeugwracks sind aber ausdrücklich erwünscht.

Um 8 Uhr öffnet das Dornier-Museum seine Pforten, gegen 9 Uhr kommt der Boeing-Rumpf in der Antonow. Dieser Moment und die Entladung der Frachtmaschine werden per Video live ins Museum übertragen. Gegen 13 Uhr wird eine Iljushin 76 die Flügel der „Landshut“ liefern. Die Ankunftszeiten können sich noch ein wenig nach vorne oder hinten verschieben, aus technischen Gründen oder wegen des Wetters.

Zwischen den Landungen werden Zeitzeugen in Kurztalks an die Ereignisse im Jahr 1977 erinnern. Auf der Gästeliste: Co-Pilot Jürgen Vietor, der nach der Ermordung des Piloten Jürgen Schumann die „Landshut“ alleine fliegen musste, die damalige Geisel Diana Müll, Gabriele von Lutzow, die von der Boulevard-Presse „Engel von Mogadischu“ genannt wird, weil sie als Stewardess vielen Gefangenen eine Stütze war, und Dieter Fox, der als GSG9-Beamter bei der Befreiung der „Landshut“ dabei war. Offen ist, ob Außenminister Gabriel an den See kommt. Er hatte sich für die Rückholung der historischen Boeing stark gemacht, die als Symbol der Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik gegen den Terror gilt.

Nicht nur Schaulustige werden das Spektakel begleiten, sondern auch viele Medienvertreter. Das Dornier-Museum erwartet bis zu 20 Kamerateams. Die ARD plant mehrere Sendungen zu dem Thema. „Die Geiseln von Mogadischu – Das Leben nach der ,Landshut’-Entführung“ von Martina Treuter und Martin Rupps läuft am 9. Oktober um 23.30 Uhr im Ersten (Wiederholung: 18. Oktober, ab 21 Uhr im SWR). „Die letzte Reise der ,Landshut’ – Eine Flugzeuglegende kommt ins Museum“ sendet die „Deutschland-Reportage“ am 14. Oktober ab 16.30 Uhr im Ersten. Unter dem Titel „betrifft: Die Rückkehr der ,Landshut’“ bringt das SWR-Fernsehen am 18. Oktober, ab 20.15 Uhr eine 45-minütige Fassung des Films von Martina Treuter.

