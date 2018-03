Großangelegte Fahndung am Bodensee und in Oberschwaben

Polizei- und Zollbeamte aus Deutschland und der Schweiz haben am Mittwoch gemeinsam mehr als 150 Kontrollen im Bodenseeraum abgeschlossen. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Beteiligt waren laut einer Mitteilung die deutsche Bundes- und Landespolizei, der deutsche Zoll, das Grenzwachtkorps und die Kantonspolizeien Thurgau und Zürich. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei vom Typ EC 155 war in der Luft.

Die Kontrollen fanden bis kurz vor Mitternacht statt. Sie erfolgten auf deutscher Seite in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Ravensburg sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Ferner in der Schweiz in den Kantonen Thurgau und Zürich.

Kontrollteams in der Luft

Es wurden offenbar Fahrzeug-Kontrollstellen eingerichtet und schließlich knapp 150 Personen überprüft. Dabei sind nicht nur Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Es kam laut Polizei auch zum Fund gesuchter Personen und der Aufdeckung von Straftaten.

Die gemeinsamen Einsatzteams, die unter anderem mit dem Hubschrauber der deutschen Bundespolizei zwischen den Kontrollpunkten transportiert wurden, konnten auf deutscher Seite eine Urkundenfälschung, zwei unerlaubte Einreisen, vier Fahrten ohne Fahrerlaubnis oder unter Alkohol- und Drogeneinfluss und einen Verdachtsfall der Schwarzarbeit feststellen.

Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz, das Fahrpersonalgesetz sowie die Straßenverkehrsordnung und Hygieneordnung kamen hinzu. Außerdem wurden kleinere Mengen an Betäubungsmitteln und ein verbotenes Springmesser nebst einem nicht zulässigen Pfefferspray beschlagnahmt.

Ausweis taucht wieder auf

Im Rahmen der Überprüfungen wurde ein Ausweis eingezogen, der seit 2015 abgelaufen war. Ein anderes Identitätspapier befand sich in der polizeilichen Fahndung, weil es gestohlen worden war. Der Eigentümer hatte es zwischenzeitlich zurück erhalten, das aber den Behörden nicht gemeldet.

Auf Schweizer Seite konnten neben Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz diverse Fahndungsnotierungen festgestellt werden. Und auch hier hatte ein Fahrer, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, seine Fahrt sofort zu beenden. Die Ermittlungen dauern an.

„Die gemeinsam getätigten Feststellungen sind Beleg der Effizienz solcher gezielt geplanten grenzüberschreitenden Fahndungsaktionen“, teilt die Polizei mit.