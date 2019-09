Zwei Künstler und ihr Umgang mit Friedrichshafen: Die Ausstellung von Michaël Reinhold und Simon Pfeffel „Drei für FN“ im Kunstverein Friedrichshafen zeigt die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit dem Stadtraum und fungiert als Repräsentation einer lebendigen, aufreibenden Zusammenarbeit. Dilettantismus und Geniestreich geben sich laut einer Ankündigung dabei die Hand, Fremdscham und Inspiration können gleichsam auftreten wie Wut und ein befreiendes Lachen.

Sie sind Helden. Helden des Scheiterns. Sie planen Aktionen im Stadtraum, die mehr Irritation als Freude auslösen. Sie diskutieren statt umzusetzen. Sie reiben und stören, statt sich zu helfen. Sie wollen Momente schaffen und sie dem Fluss der Zeit entreißen. Sie versuchen eine Ausstellung zu machen, die nicht möglich ist. Sie sind verloren auf ihrem Weg. Sie sind Helden des Scheiterns. So kündigt der Kunstverein Reinhold und Pfeffel an.

Bereits in den vergangenen Monaten konnten die Einwohner der Stadt Friedrichshafen demnach Zeuge oder gar Teilnehmende von sonderbaren Aktionen im Stadtraum werden. Friedkarus vom Bodensee alias Michaël Reinhold (geboren 1990 in Zürich) trieb sein Unwesen auf der Suche nach hilfreichen Informationen für einen Zeppelinbau. Simon Pfeffel (geboren 1985 in Nürnberg) spazierte auf den Fassaden der Innenstadt und motivierte Unbekannte, ihn auf einem Rollbrett durch die Stadt zu ziehen. Und Julian Denzler holte diese Sonderbarkeiten nach Friedrichshafen und unterstützt die beiden Eingeladenen nun mit voller Tatkraft.

Bereits vor der Ausstellungseröffnung (Freitag, 19 Uhr, Kunstverein) findet am Mittwoch, 18. September von 18.30-20.30 Uhr ein Workshop mit Simon Pfeffel statt. Die Teilnehmenden können dabei an Skulpturen mitwirken, die Teil der Ausstellung werden.