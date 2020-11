Greenpeace präsentiert: Die Welt im Blick – Meister der Naturfotografie

An drei Abenden im Dezember (1., 3. und 5. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr) startet im Internet unter www.greenpeace.de/mauthe-live die Spezial-Ausgabe der Greenpeace-Onlineshow „Die Welt im Blick – Meister der Naturfotografie“ mit Fotografien und und Live-Gesprächen zwischen vier der besten deutschen Fotografen in der Naturfotografie. Markus Mauthe, aus Friedrichshafen stammender Naturfotograf und Umweltaktivist, lädt in seiner Spezial-Triologie der Streaming-Serie Kollegen ein, die jeder für sich in ihrem Metier außergewöhnliche Fotos und Geschichten darbieten. Die Zuschauer können sich der Ankündigung des Veranstalters zufolge „bequem von zu Hause durch erstklassige Bilder verzaubern lassen, die Einzigartigkeit unserer Erde genießen, Neues Lernen sowie den Erlebnissen und Gedanken der Fotografen zuhören.“ Im ersten Teil am 1. Dezember trifft Markus Mauthe seinen Freund, den vielfach ausgezeichneten Tierfotografen Ingo Arndt, der unter anderem in Magazinen wie National Geographic oder Geo Bilder veröffentlicht. Am 3. Dezember unterhält sich Mauthe mit Landschaftsfotograf und Reisejournalist Bernd Römmelt. Seine Leidenschaft sind der hohe Norden und die Alpen. Uli Kunz, am 5. Dezember Gesprächspartner von Markus Mauthe, entführt die Zuschauer in die Unterwasserwelt. Foto: Veranstalter