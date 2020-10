Mitglieder von Greenpeace Friedrichshafen haben am Samstag in der Häfler Fußgängerzone für bessere Tierhaltung und gegen Billigfleisch demonstriert. Laut Pressemitteilung waren die Aktiven dabei mit stilisierten Schweinemasken und Barcode-Clip am Ohr einheitlich gekleidet. Mit einem Banner mit der Aufschrift „Billigfleisch ist ein krankes System“ machten sie auf die „Ausbeutung von Menschen, Tieren und Umwelt“ aufmerksam, wie die Gruppe schreibt.

Der Aktionstag fand gleichzeitig in mehr als 50 deutschen Städten statt. Anlass war eine am Freitag veröffentlichte Supermarkt-Abfrage von Greenpeace zu den Frischfleisch-Eigenmarken der Supermarktketten Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe, den die Umweltschützer unter www.greenpeace.de/abfrage-fleischsortiment veröffentlicht haben. Das Ergebnis: Rund 90 Prozent des Fleisches stamme von Tieren, die unter qualvollen Bedingungen gehalten wurden. „Der Handel ist mit seiner Einkaufspolitik maßgeblich dafür verantwortlich, dass Mensch, Tier und Klima massiv durch die industrielle Fleischproduktion geschädigt werden”, sagt Ameli Ellegast von Greenpeace Friedrichshafen „Wir fordern die großen Ketten auf, Billigfleisch zügig aus dem Sortiment zu nehmen und Landwirte fair zu bezahlen. Nur dann können Tiere artgerecht gehalten werden.“