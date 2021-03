Greenpeace-Aktive gegen Braunkohle

Friedrichshafen (sz) - Mit einem Fotobanner des zerstörten „Immerather Doms” demonstrieren Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivisten am Samstag, 13. März, ab 11.30 Uhr vor der St.-Nikolaus-Kirche am Adenauer Platz in Friedrichshafen und in 46 weiteren Städten vor historischen Kirchen. Die Klimaschützerinnen und -schützer fordern einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle, für die in Deutschland noch immer Dörfer und Kirchen zerstört werden sollen, heißt es in der Ankündigng. Der fast 130 Jahre alte „Immerather Dom” (offiziell: St.-Lambertus-Kirche) wurde 2018 gegen starken Protest für den Tagebau Garzweiler II abgerissen. „Armin Laschet will Kirchen und Klima für Braunkohle zerstören“, steht auf einem weiteren Banner.