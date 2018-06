Sein Teilgeständnis hat nicht viel genützt: Ein junger Asylbewerber muss wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in 16 Fällen für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter, wie Richter Max Märkle am Dienstagnachmittag entschied.

Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 25-Jährige im vergangenen Jahr an verschiedenen Orten im Häfler Stadtgebiet – so am Bahnhof, in der ehemaligen Asylbewerberunterkunft im Fallenbrunnen und im Mariaweg – immer wieder mit Drogen gehandelt hat. Zudem sei er dabei beobachtet worden, wie er Marihuana in einem Stromkasten seiner Asylbewerberunterkunft versteckte. Das Gras, das in einer Waschmaschine gefunden wurde (die Schwäbische Zeitung berichtete), hätte ihm dagegen nicht eindeutig zugeordnet werden können, so Richter Märkle.

Kein Verkäufer, nur Vermittler

Teilweise räumte der junge Mann, der 2015 aus Gambia nach Deutschland gekommen war, die Taten ein, allerdings bestritt er in der Auftaktverhandlung im Mai wie auch jetzt, mit den Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben – er sei kein Verkäufer, sondern nur Vermittler gewesen. Einen Teil des Marihuanas habe er für seinen Eigenkonsum besorgt.

Doch die zahlreichen Zeugen zeichneten ein anderes Bild: So berichteten die verschiedenen Beamten der Polizei, die sich mit dem Fall befasst hatten, dass der Asylbewerber mit mehreren Handys seine Geschäfte regelte und diese Gespräche oftmals mithilfe von „verschlüsselten Begriffen“ geführt wurden, sodass Drogenart oder Gewicht nicht direkt angesprochen wurden.

Zudem machte die Polizei insgesamt neun Beweiskäufe zwischen August und Dezember 2017 durch eine Vertrauensperson bei dem Angeklagten - und kam so an insgesamt 120 Gramm Marihuana und 10 Gramm Kokain. Dabei seien auch größere Mengen wie 50 Gramm Gras möglich gewesen, wie der Kriminalhauptkommissar vor Gericht schilderte. Zudem habe der Asylbewerber der Vertrauensperson eines Tages auch Kokain angeboten. „Er hat sogar vorgeschlagen, die Drogen nach Meckenbeuren zu bringen, damit die Vertrauensperson nicht nach Friedrichshafen kommen musste“, erinnerte sich der Kommissar, der bei allen Testkäufen „in der Nähe“ gewesen sei.

Bitte um zweite Chance

Bei der Übergabe habe man den Angeklagten dann festnehmen wollen - doch das ging kurzzeitig schief: „Als wir ihm das Geld überreichen wollten, wurde ihm die Sache zu heiß und er flüchtete. Da hab ich ihn springen sehen“, so der Beamte. Dank mehrerer Einsatzkräfte sei der Zugriff schließlich doch geglückt.

„Ich bin seit sechs Monaten im Gefängnis - ich weiß was ich getan habe. Bitte geben Sie mir eine zweite Chance, ich werde es nie wieder tun“, beteuerte der Angeklagte als Schlusswort vor der Urteilsverkündung - und entschuldigte sich zudem für seine Taten. Doch Richter Märkle und seine beide Schöffinnen folgten weitestgehend der Staatsanwaltschaft, die drei Jahre und sechs Monate gefordert hatte, während die Verteidigung auf „maximal zwei Jahre“ zur Bewährung plädierte. „Wir gehen davon aus, dass Sie insgesamt gewerbsmäßig gehandelt haben - die Mengen an Marihuana sind für den Eigenkonsum völlig untypisch. Und wir gehen auch davon aus, dass Sie das Kokain von sich aus angeboten haben“, so der Richter abschließend.